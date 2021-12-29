 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا قد تنتهي في 2022

زلزال شدته 6.1 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر

أخبار العالم

زلزال شدته 6.1 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2c1

ضرب زلزال شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، جزيرة كريت اليونانية، في حين أفيد بأن مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا به.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا.

من جهته، أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك، أن مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة بالقرب من جزيرة كريت.

يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أعلن أيضا منذ يومين، أن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا