زلزال شدته 6.1 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر
Reuters
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ضرب زلزال شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، جزيرة كريت اليونانية، في حين أفيد بأن مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا به.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية.
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا.
من جهته، أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك، أن مواطنين في بعض المدن المصرية شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة بالقرب من جزيرة كريت.
يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أعلن أيضا منذ يومين، أن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية.
المصدر: "رويترز"
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