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سقوط طفل من فندق في طوكيو والشرطة تحقق في "جريمة قتل"

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سقوط طفل من فندق في طوكيو والشرطة تحقق في
Reuters
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عثر على طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، جثة هامدة، بعد سقوطه على ما يبدو من فندق في العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الأربعاء.

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وعملت الشرطة اليابانية على استجواب والدة الطفل للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل.

وقالت الشرطة إن ضابطا وجد الطفل ملقى على الأرض في مبنى الفندق في منطقة كابوكيتشو، بعد سماعه ضجيجا قويا حوالي الساعة 7 صباحا.

بعد ذلك رأى الضابط شخصا على درج الطوارئ في الطابق 23 ، وبعد أن ذهب للتحقيق وجد الأم، وهي في الأربعينيات من عمرها، في ممر الطابق نفسه، على حد قول الشرطة.

المصدر: "كيودو"

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