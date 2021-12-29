قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحوأكثر من 282 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ820.708 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 480.290 وإجمالي إصابات 34.799.691

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ299.983 وإجمالي إصابات10.258.052.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

المصدر: نوفوستي