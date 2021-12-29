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وفاة زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد

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وفاة زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد
Reuters
هاري ريد
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قال السناتور الأمريكي، تشاك شومر، في بيان يوم الثلاثاء إن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد قد توفي.

وريد ديمقراطي من نيفادا وخدم في مجلس الشيوخ خلال الفترة من 1987 حتى 2017.

وقال شومر "كان زعيمي ومعلمي وأحد أعز أصدقائي... لقد رحل لكنه سيظل ملازما لنا (بروحه) في مجلس الشيوخ".

المصدر: رويترز

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