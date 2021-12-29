زيلينسكي يفرض عقوبات على وسائل إعلام محسوبة على المعارضة

صادق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني حول فرض عقوبات على وسائل إعلام تابعة لشخصيات المعارضة في البلاد.

وبموجب المرسوم الرئاسي تفرض العقوبات على 3 مؤسسات إعلامية لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم، أي الثلاثاء 28 ديسمبر.

والمؤسسات هي:

شركة "نوفوستي" الإعلامية القابضة التابعة للبرلماني المعارض تاراس كوزاك، والتي تضم قنوات التلفزيون "112 أوكرانيا" وNewsOne وZIK.

شركة "تايم ميديا" التي تمتلك القناة "المستقلة الأولى" التلفزيونية.

شركة "تيليبروستير" التي تمتلك قناة "أوكرليف" التي تقول التقارير الإعلامية إنها تابعة للبرلماني المعارض نيستور شوفريتش.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التعاملات المالية وحظر تحويل الأصول إلى الخارج وسحب الرخص والحظر على المشاركة في الخصخصة وحظر الاستفادة من الترددات الإذاعية وتقديم خدمات الاتصال.

وتعليقا على قرار زيلينسكي، أكد البرلماني المعارض نيستور شوفريتش أنه سيطعن بقرار السلطات أمام المؤسسات الدولية.

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ووصفت القناة "المستقلة الأولى" تلك القيود بأنها "محاولة قمع الرأي الآخر" و"نتيجة لاغتصاب السلطة" من قبل زيلينسكي.

ويعتبر تاراس كوزاك، النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، من مقربي رجل الأعمال فيكتور مدفيدشوك، أحد قادة الحزب.

وكان زيلينسكي قد فرض عقوبات على قنوات "112 أوكرانيا" وNewsOne وZIK في فبراير الماضي. وبعد إيقاف بثها تم تأسيس قناة "المستقلة الأولى"، ولكن تم قطعها عن الشبكات بعد قليل من إطلاقها.

وفي أغسطس فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات على وسائل الإعلام التابعة للمدون والصحفي المعارض أناتولي شاري وزوجته أولغا.

ووصفت المعارضة تلك القرارات بأنها "اضطهادات سياسية".

المصدر: وكالات