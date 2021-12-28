أوكرانيا تعتبر السياسة الإعلامية الروسية "تهديدا" لها

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على استراتيجية الأمن الإعلامي لأوكرانيا، والتي تعتبر السياسات الإعلامية الروسية "تهديدا" على البلاد.

وقالت الاستراتيجية إن "العمليات الإعلامية الخاصة لروسيا تستهدف المؤسسات الديمقراطية الرئيسية، وخاصة الانتخابية، وتحاول الأجهزة الخاصة للدولة المعتدية زيادة الخلافات الداخلية في أوكرانيا وفي غيرها من الدول الديمقراطية".

ويشار في الاستراتيجية إلى أنها يجب أن تساعد في منع انتشار المعلومات التي "تروج الدعاية للدولة المعتدية... وأعمالها أو تقدم صورة إيجابية لها أو تبرر احتلال أراضي أوكرانيا... أو تتضمن دعوات لإسقاط النظام الدستوري في أوكرانيا والمساس بوحدة أراضي أوكرانيا".

وتنص الاستراتيجية على تشديد المسؤولية عن "نشر معلومات مشكوك فيها"، وكذلك على وضع آلية للبحث عن المعلومات التي يحظر نشرها بموجب القوانين الأوكرانية، وحجبها وفرض قيود عليها.

كما تتضمن الاستراتيجية إجراءات "لحماية الصحفيين".

المصدر: "نوفوستي"