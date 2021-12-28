رجل أعمال فنزويلي يرفع دعوى ضد "فوكس نيوز" ومحامية بعد اتهامه بتزوير انتخابات 2020

رفع رجل أعمال فنزويلي دعوى تشهير ضد قناة "فوكس نيوز" الأمريكية والمحامية سيدني باول، بزعم "توريطه زورا" في مخطط لتزوير انتخابات 2020 وطالب بتعويض قدره 250 مليون دولار.

وقال رجل الأعمال الفنزويلي من أصل لبناني ماجد خليل إن المذيع السابق في "فوكس نيوز" لو دوبس وباول، وضعاه ضمن نظرية المؤامرة الخاصة بهما، وادعيا بأن شركتي Smartmatic وDominion Voting Systems عملتا على تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح الرئيس جو بايدن.

وقام كل من دوبس وباول، في ظهورهما في وسائل الإعلام ومنشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بدفع النظرية التي زعمت أن خليل كان في السابق "مدير العمليات" لعملية تزوير أصوات لصالح الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز وأنه متورط في مؤامرة لتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

ووفقًا لدوبس وباول، كانت نتائج الانتخابات الفنزويلية المزيفة سابقة لانتخابات 2020 والتي وصفها دوبس في تغريدة بأنها "بيرل هاربور الإلكتروني" و"9-11 الانتخابية"، فيما عملت باول على الترويج لنظرية المؤامرة في 8 نوفمبر 2020، في برنامج فوكس بيزنس "Lou Dobbs Tonight"، وفقا للدعوى القضائية.

ونفى خليل في الدعوى القضائية أن يكون له أي ارتباط بشركة Smartmatic وDominion، وقال إنه لم يشارك قط في أي انتخابات أمريكية.

المصدر: "بيزنس إنسايدر"