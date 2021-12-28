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بلينكن ونظيره البولندي يبحثان "سبل التعامل مع روسيا"

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بلينكن ونظيره البولندي يبحثان
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبولندي زبيغنيف راو الوضع الأمني في أوروبا في ظل ما وصفاه بـ "أعمال روسيا"، وسبل التعامل معها.

وجاء في بيان للخارجية البولندية أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، "الوضع الأمني الراهن في أوروبا، بما في ذلك تصعيد الأعمال الروسية تجاه أوكرانيا، ودعم بيلاروس للهجوم الهجين على الحدود مع بولندا".

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وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "الرد الأمريكي الحازم" في حال "الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

واتفق الوزيران على أن "الحوار مع الجانب الروسي يجب أن يكون مبنيا على النقطتين الرئيسيتين هما الدبلوماسية والردع، وذلك على أساس الخطوات المتبادلة، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مخاوفنا بشأن أعمال روسيا وأن يكون هناك تنسيق بين الحلفاء".

المصدر: "نوفوستي"

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