مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

قتل خمسة أشخاص، بينهم أحد المشتبه بهم، في سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الشرطة إن مطلق النار قتل أربعة أشخاص وأصاب ضابطا بعد أن فتح النار في عدة مواقع حول منطقة دنفر، معلنة أن المشتبه به قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

NEW: The gunman who authorities believe killed four people and wounded three others in a shooting spree across Denver and Lakewood Monday night spent just 10 seconds inside a Lakewood tattoo shop where one person was killed, video surveillance shows. https://t.co/g8223IBkBx — Shelly Bradbury (@ShellyBradbury) December 28, 2021

ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في مناطق تجارية وانتهت في منطقة تسوق في ضاحية ليكوود في دنفر.

وقال رئيس شرطة دنفر، بول بازن ، في مؤتمر صحفي إن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار.

المصدر: "الإندبندنت"