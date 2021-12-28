 
مباشر

مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2a4

قتل خمسة أشخاص، بينهم أحد المشتبه بهم، في سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الشرطة إن مطلق النار قتل أربعة أشخاص وأصاب ضابطا بعد أن فتح النار في عدة مواقع حول منطقة دنفر، معلنة أن المشتبه به قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في مناطق تجارية وانتهت في منطقة تسوق في ضاحية ليكوود في دنفر. 

وقال رئيس شرطة دنفر، بول بازن ، في مؤتمر صحفي إن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار.

المصدر: "الإندبندنت"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا