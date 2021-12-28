دونالد توسك: احتمال التجسس على معارضين في بولندا "أزمة للنظام الديمقراطي"

رأى زعيم المعارضة البولندية دونالد توسك، أن بلاده تمر "بأكبر وأعمق أزمة في نظامها الديمقراطي"، بعد معلومات عن أن الحكومة تتجسس على معارضيها.

وقال رئيس الحزب الوسطي البولندي: "هذا غير مسبوق في تاريخنا"، مؤكدا أنها "أكبر وأعمق أزمة لنظامنا الديموقراطي منذ العام 1989".

وطالب توسك بتحقيق برلماني حول الادعاءات التي أفادت أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس استخدم ضد كريستوف بريجيا أحد أعضاء حزبه الذي نسق الحملة الانتخابية في العام 2019.

وأكدت هيئة "سيتيزن لاب" لمراقبة الأمن السيبراني ومقرها في كندا الأسبوع الماضي أن "بيغاسوس" استخدم أيضا ضد إيفا فورتشيك المدعية العامة المعارضة للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في بولندا، فضلا عن رومان غيرتش وهو محام يشارك في شكاوى قضائية ضد الحزب الحاكم في بولندا.

وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه "لا علم له بتاتا" بعمليات تنصت، لكنه أضاف أنه في حال تأكدت المعلومات "يحتمل أن تكون" من صنع أجهزة استخبارات أجنبية.

وتتحول الهواتف الذكية التي تدخلها برمجية بيغاسوس من تصميم شركة NSO الإسرائيلية، إلى وسيلة تجسس تسمح للمستخدم بقراءة رسائل الشخص المستهدف والاطلاع على صوره ومعرفة مكان وجوده وتشغيل الكاميرا في هاتفه من دون علمه.

المصدر: "أ ف ب"