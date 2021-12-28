اليونان تسجل إصابات يومية قياسية بكورونا

سجلت اليونان، اليوم الثلاثاء، إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 21657 حالة، تمثل أكثر من مثلي مستوى اليوم السابق.

وقال وزير الصحة ثانوس بلفريس للتلفزيون الرسمي "إي.آر.تي": "أوميكرون يصبح السلالة الأكثر انتشارا، ولذلك يجب أن نكون على استعداد، ويجب ألا يكون ذلك سببا للذعر".

وسجلت اليونان 9284 إصابة أمس الاثنين، عندما أعلنت الحكومة عن فرض قيود أكثر صرامة تسري ابتداء من الثالث حتى السادس عشر من يناير لاحتواء العدوى، وتستهدف الإجراءات بالأساس أماكن الترفيه الليلية.

وكانت السلطات قد شددت القيود أيضا في الأسبوع الماضي بأن جعلت الكمامات إلزامية في الأماكن المفتوحة وحظرت الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في الأماكن العامة.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و105885 منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 20557.

المصدر: "رويترز"