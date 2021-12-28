إيطاليا: تسجيل 202 وفاة وأكثر من 78 ألف إصابة بكورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 202 حالة وفاة وأكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال الموجة الرابعة للجائحة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بداية الوباء تبلغ 5756412، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 136955.

أما المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 520601.

المصدر: وكالة "آكي"