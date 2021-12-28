إیران ردا علی تصریحات وزیر بریطاني: لن نهاب أي دولة تظهر لنا العداء

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا محسن بهاروند، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "لا تهاب أي دولة تظهر لها العداء"، ردا على تصريحات داميان هيندز، وزیر الدولة البریطاني لشؤون الأمن.

وكتب بهاروند في صفحته على "إنستغرام": "لن نهاب أي دولة تظهر العداء تجاهنا، وسنصر على توفير الأمن وحماية مصالحنا الوطنية وسنلتزم بمبادئنا".

وتأتي تصريحات بهاروند ردا على إدراج إيران وروسيا والصين في قائمة الدول المعادية لبريطانيا، حيث أكد هيندز أن هذه الدول تخلق لبريطانيا مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

وصرح هيندز لصحيفة "تلغراف" اللندنية أن "الدول الثلاث التي ذكرتها لكم لديها قدرات بشرية مادية ووجود إلكتروني كبير، ويمكن أن تنتشر على نطاق واسع".

وتابع: "يمكنهم تنفيذ عمليات استخباراتية، وهم ينفذون هذه العمليات ويعملون بطرق مختلفة".

المصدر: "تسنيم"