منظمة غير حكومية تؤكد مقتل اثنين من موظفيها في ميانمار

أكدت منظمة "Save the Children" غير الحكومية، الثلاثاء، مقتل اثنين من موظفيها كانا في عداد المفقودين بعد العثور على 35 جثة متفحمة على الأقل في شرق ميانمار السبت.

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وقالت المنظمة في بيان: "ببالغ الحزن نؤكد اليوم أن عضوين من فرق Save the Children كانا من بين 35 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا الجمعة في 24 ديسمبر في هجوم شنه الجيش الميانماري في ولاية كاياه".

وأضاف البيان أن الموظفين القتيلين كانا أبوين شابين، وفي إشارة إلى النازحين القتلى أوردت المنظمة غير الحكومية التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار وقررت تعليق أنشطتها بولاية كاياه وعدة مناطق أخرى: "أجبر الجنود الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، إنغر آشينغ: "لقد صدمنا العنف ضد المدنيين وموظفينا الذين يتفانون في عملهم الإنساني ويدعمون ملايين الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء ميانمار".

والسبت أعلن مرصد "ميانمار ويتنس" أن "35 شخصا بينهم أطفال ونساء أحرقهم الجيش وقتلهم في 24 ديسمبر في بلدة هبروسو".

وأقر المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، زاو مين تون، السبت، بأن اشتباكات اندلعت في المنطقة الجمعة وأن جنودا قتلوا عددا من الأشخاص، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: "فرانس برس"