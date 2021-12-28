الجيش الإسرائيلي ينشر ملخصا لأعماله العسكرية في عام 2021

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تقريرا ملخصا للأعمال العسكرية التي قام بها خلال العام الحالي 2021، وقال إنها تسببت في "إرباك عمليات التهريب ومحاولة إدخال الأسلحة إلى أعدائنا".

وقال الجيش الإسرائيلي في التقرير إن "عام 2021 شهد تقدما ملموسا في خطة بناء القوة العسكرية وفي مقدمتها زيادة ملموسة في نطاق بنك الأهداف العسكرية والاستخبارات وإبرام الصفقات لزيادة حجم ونطاق الأسلحة الهجومية وصواريخ الاعتراض بالإضافة الى تطوير خطة الدفاع الجوي الوطنية وشبكات الاتصالات"، مشيرا إلى أنه "تم تطوير قدرات تنفيذ اجتياح بري للقوات البرية من خلال تطوير قدرات لنقل الاستخبارات النوعية للقوات المقاتلة وتوسيع رقعة الأسلحة والوسائل القتالية".

وذكر أنه "تم تنفيذ عشرات العمليات العسكرية في إطار المعركة ما بين الحروب وتم استهداف آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة بالإضافة الى تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين"، مبينا أنه "في الفترة التي أعقبت عملية حارس الأسوار أطلقت 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل في مؤشر هو الأدنى مقارنة بعدد الصواريخ التي أطلقت من غزة بعد الحملات العسكرية الماضية".

وأضاف: "في الضفة الغربية تم ضبط 397 قطعة سلاح وأغلقت 9 ورشات لتصنيع الأسلحة بالإضافة إلى مصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات موجهة ضد إسرائيل كما زاد عدد المعتقلين وبلغ 2288"، موضحا أنه "على جبهة لبنان تم إطلاق 31 صاروخا وقذيفة من لبنان نحو إسرائيل وتم الرد عليها بنحو 15 صاروخا من الطائرات المقاتلة ونحو 200 قذيفة مدفعية".

وقال التقرير إنه "تم إحباط 9 محاولات للتسلل من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى زيادة النشاطات لإحباط تهريب الأسلحة والمخدرات من لبنان نحو إسرائيل حيث تم ضبط 120 كيلوغراما من المخدرات و 75 مسدسا. أما على الجبهة السورية تم استهداف العشرات من الأهداف في المعركة ما بين الحروب. كما تم إحباط محاولة واحدة للتسلل من الأراضي السورية نحو إسرائيل".

وذكر أنه "تم تنفيذ أكثر من 1000 طلعة جوية للطائرات المقاتلة وتم امتلاك 6 طائرات حربية جديدة.

كما نفذت 100 عملية بحرية من بينها العشرات من العمليات الخاصة. كما تم امتلاك 4 سفن صواريخ جديدة ومتقدمة من طراز ساعر 6".

المصدر: RT