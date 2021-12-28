الأمم المتحدة تطالب وارسو بالسماح لها بالوصول إلى المهاجرين على الحدود مع بيلاروس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تطالب سلطات بولندا بمنحها وصولا غير مقيد إلى المهاجرين واللاجئين المتواجدين على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

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وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية بابار بالوش إن الأمم المتحدة على علم بتقارير إعلامية عن جندي بولندي عبر حدود بيلاروس وتحدث عن فظائع مرتكبة من قبل العسكريين البولنديين ضد المهاجرين، مضيفا أن "التحقيق بناء على التقارير حول هذه الحوادث من صلاحية السلطات القومية المعنية".

وذكر المتحدث أن المفوضية دعت منذ البداية إلى تمكين ممثليها من الوصول إلى المهاجرين في هذه المنطقة بدون عوائق وأنها "على اتصال مباشر" مع وزارة الداخلية وحرس الحدود البولنديين.

وأضاف أنه نظرا إلى إغلاق المنطقة الحدودية أمام المنظمات الإنسانية والمحامين ووسائل الإعلام والأطباء والمتطوعين، تواصل المفوضية جهودها لإقناع السلطات البولندية بمنحها "الوصول غير المقيد إلى المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في منطقة حالة الطوارئ"، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين المفوضية ووزارة الخارجية البولندية في العام 1991.

وكان الجندي البولندي إميل تشيتشكو الذي هرب إلى بيلاروس في 16 ديسمبر قال لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية أنه تم إرغامه على قتل العشرات من طالبي اللجوء بأوامر من الاستخبارات العسكرية البولندية، تحت تهديد السلاح. وأضاف الجندي أنه يعلم عن مقتل اثنين من المتطوعين البولنديين على يد العسكريين.

المصدر: "تاس"