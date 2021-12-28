بالفيديو.. حريق في ميناء بلفاست في إيرلندا الشمالية

تعاملت فرق الإطفاء في إيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مع حريق اندلع في ميناء العاصمة بلفاست.

وتسبب الحريق الضخم في تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

🚨 | NEW: Fire at the Belfast Docks



pic.twitter.com/S2Iz0tCGFQ — News For All (@NewsForAllUK) December 28, 2021

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أحد الأشخاص الموجودين في مكان الحادث، قوله إن الحريق اشتعل في كومة كبيرة من الخردة المعدنية، والتي من المحتمل أن تكون تابعة لشركة "كليرواي" لمعالجة المعادن.

Fire crews dealing with blaze in Belfast docks area @rtenewspic.twitter.com/7LAte185xT — Vincent Kearney (@vincekearney) December 28, 2021

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بإيرلندا الشمالية، إنه تم استدعاء طواقم إلى مكان الحادث عند الساعة 1:33 مساء بالتوقيت المحلي.

Emergency services are currently responding to a significant BLAZE on the East Twin Road, #Belfast.



At least four fire appliances are currently at the scene.



Pictures: @KMcAuleyPhoto / McAuley Multimedia pic.twitter.com/NAhLUnWZUl — Causeway Coast Community (@causewaynews) December 28, 2021

المصدر: "بلفاست تلغراف" + "ميرور"