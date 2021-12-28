روسيا: تقدم لا جدال فيه في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن هناك "تقدما لا جدال فيه" تم تحقيقه في المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

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وقال أوليانوف، الذي يترأس الوفد الروسي في العملية التفاوضية، عبر تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "في إطار مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة أجرى فريق العمل المعني بالقضايا النووية اليوم اجتماعا مفيدا. نلاحظ تقدما لا جدال فيه".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن موضوع رفع العقوبات الأمريكية عن إيران "تجري مناقشته بشكل نشط في الأجواء غير الرسمية".

كما ذكر أوليانوف في تغريدة أخرى أنه أجرى صباح اليوم اجتماعا "مفيدا وإيجابيا للغاية" مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا" ضمن مفاوضات فيينا.

وانطلقت في فيينا، أمس الاثنين، الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT