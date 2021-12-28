تعليق رحلات إجلاء الأفغان بسبب مخاوف من استغلال طالبان ذلك لمصالحها الخاصة

تم تعليق رحلات الإجلاء التي استأجرتها الولايات المتحدة للسماح للأفغان الراغبين بالفرار من طالبان، وذلك بسبب مخاوف من أن الجماعة الإسلامية "طالبان" تستخدم الطائرات لتهريب الأموال.

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وزعمت تقارير بأن حركة طالبان حجزت عدة مقاعد على كل رحلة طيران مستأجرة من الولايات المتحدة، على الخطوط الجوية القطرية، من كابل إلى الدوحة، لمقاتليها وأنصارها، في محاولة لتهريب الأموال.

وأدى الخلاف حول ما إذا كان بإمكان طالبان استغلال الطائرات، التي تستخدم لإجلاء الفئات الأكثر ضعفا،، أدى إلى قيام الجماعة الإسلامية بوقف الرحلات الجوية مؤقتا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع عدم وجود مؤشر على موعد استئنافها.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بإجلاء آلاف الأفغان، وهي الناقل الوحيد الذي سمحت له طالبان بالسفر بانتظام من كابل، منذ انسحاب الجيش الأمريكي واستيلاء الجماعة الإسلامية على السلطة.

وفي حين تم إجلاء أكثر من 74000 أفغاني إلى الولايات المتحدة، وإجلاء 15000 إلى المملكة المتحدة، فقد تقطعت السبل بآلاف من الأفغان الآخرين، وتوقف الرحلات الجوية يجعلهم معرضين للخطر داخل بلادهم.

المصدر: ديلي ميل