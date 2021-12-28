إندونيسيا: اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بتهريب المخدرات إلى البلاد

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه فى قيامهم بتهريب 29 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين المخدرة من ماليزيا إلى اندونيسيا.

إقرأ المزيد

وقال قائد شرطة مقاطعة سولاويزي الوسطى، الجنرال رودي سوفاهريادي، إن الأشخاص الخمسة جزء من شبكة دولية لتهريب المخدرات، وبينهم مواطن ماليزي.

وأضاف سوفاهريادي أن أحد المشتبه بهم، الذي اعتقل يوم السبت، أبلغ الشرطة بمكان إخفاء الميثامفيتامين، وقال إن مصدره من الصين، وتم تهريبه من ولاية صباح الماليزية إلى سولاويزي الوسطى على متن قارب صيد.

ولفت إلى أن التحقيقات بعد اعتقاله أدت لاعتقال أربعة أشخاص آخرين يشتبه في ضلوعهم في عملية التهريب.

كما صادرت الشرطة من المشتبه بهم قارب صيد، وخمسة هواتف محمولة، وبندقية.

وهم يواجهون عقوبة الإعدام المحتملة إذا ثبتت إدانتهم بتهريب المخدرات بكميات تجارية بموجب قانون المخدرات الإندونيسي، وهو من بين أكثر القوانين صرامة في العالم.

المصدر: AP