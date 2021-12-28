قائد أركان الجيش الإيراني: بعملية محاكاة أظهرنا أنه يمكن إفشال منظومة القبة الحديدية وتدمير الأهداف
Reuters
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أكد قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "القوات تدربت على إحدى الأهداف الرئيسية التي ستهاجمها إن أقدم العدو على الهجوم ضدها".
وقال اللواء محمد باقري: "في مناورات الحرس الثوري، تدربنا على إحدى الأهداف الرئيسية التي سنهاجمها إن أقدم العدو على الهجوم ضدنا".
وأضاف باقري: "قمنا بعملية محاكاة كاملة ومطابقة للواقع، وأظهرنا أنه من خلال عدد كبير من الرشقات الصاروخية المتزامنة، يمكن إفشال منظومة القبة الحديدية من جهات مختلفة وتدمير الأهداف".
المصدر: "انتخاب"
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