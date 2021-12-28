قائد أركان الجيش الإيراني: بعملية محاكاة أظهرنا أنه يمكن إفشال منظومة القبة الحديدية وتدمير الأهداف

أكد قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "القوات تدربت على إحدى الأهداف الرئيسية التي ستهاجمها إن أقدم العدو على الهجوم ضدها".

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وقال اللواء محمد باقري: "في مناورات الحرس الثوري، تدربنا على إحدى الأهداف الرئيسية التي سنهاجمها إن أقدم العدو على الهجوم ضدنا".



وأضاف باقري: "قمنا بعملية محاكاة كاملة ومطابقة للواقع، وأظهرنا أنه من خلال عدد كبير من الرشقات الصاروخية المتزامنة، يمكن إفشال منظومة القبة الحديدية من جهات مختلفة وتدمير الأهداف".

المصدر: "انتخاب"