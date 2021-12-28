فاوتشي: قرار خفض مدة العزل للمصابين بكورونا يسمح للمواطنين بالعودة لعملهم بسرعة

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن قرار خفض مدة العزل الموصى بها للأشخاص المصابين بكورونا سيسمح لهم بالعودة إلى عملهم بسرعة أكبر.

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ورأى فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بخفض مدة العزل الموصى به للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، الذين لا تظهر عليهم أعراض، سيسمح لهم بالعودة إلى العمل بسرعة أكبر.

وقال فاوتشي في حديث لشبكة "CNN"، إن "السبب هو أنه مع الحجم الهائل للإصابات الجديدة التي نواجهها والتي نتوقع استمرارها مع ظهور متحور "أوميكرون"، فإن أحد الأشياء التي نريد أن نكون حذرين بشأنها هو أنه ليس لدينا الكثير من الأشخاص في الخارج". وأضاف "نحن نريد إعادة الأشخاص إلى وظائفهم، لا سيما أولئك الذين لديهم وظائف أساسية".

وكان مركز السيطرة على الأمراض (CDC) قد أعلن تقليص مدة العزل من 10 إلى خمسة أيام، طالما أن الشخص المصاب لا تظهر عليه أعراض ويرتدي قناعا.

ووصف فاوتشي هذا القرار بأنه كان "خيارا جيدا".

من جهة أخرى، اعترف أيضا بالمشكلة التي يواجهها العديد من الأمريكيين في محاولة إجراء الاختبارات، بعد التدافع لإجراء الاختبارات خلال عيد الميلاد. وقال: "بصراحة، ليس لدينا ما يكفي من الاختبارات في هذه المرحلة بالذات".

المصدر: the hill