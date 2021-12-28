زوجة مرشح حزب "سلطة الشعب" للرئاسة في كوريا الجنوبية تخضع للتحقيق

بدأت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مزاعم تزوير بحق زوجة المرشح الرئاسي الكوري الجنوبي لحزب "سلطة الشعب" المعارض، يون سيوك-يول.

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وشرعت الشرطة في تحقيق في مزاعم بأن كيم كون-هي، زوجة المرشح الرئاسي لحزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي يون سيوك-يول زورت بعض مؤهلاتها في طلبات العمل للتقدم لوظيفة تدريس في جامعات محلية.

وقال مسؤولون إنه من المقرر أن تستجوب الشرطة مسؤولي الجماعات المدنية الذين أثاروا مزاعم ضد كيم كون-هي، زوجة يون.

المصدر: يونهاب

وقدمت مجموعتان مدنيتان شكوى إلى الشرطة الأسبوع الماضي، بدعوى أن كيم زورت بعض مؤهلاتها في طلبات العمل المقدمة لشغل مناصبها التعليمية في العديد من الجامعات، بما فيها جامعة سوون النسائية وجامعة كوكمين.

وزعمت المجموعتان أن كيم خدعت مؤسسات التعليم العالي والطلاب بتزوير أو تلفيق حوالي 20 من مؤهلاتها في طلبات العمل.

واستمرت المزاعم في إضعاف حملة يون الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في يوم 9 مارس.

المصدر: "يونهاب"