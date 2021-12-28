 
مباشر
عاجل
سانا: صوت الانفجار الذي سمع بدمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين

المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان: يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم قادري (فيديو)

أخبار العالم

المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان: يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم قادري (فيديو)
twitter.com/AsvakaNews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s232

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، قاري سعيد خوستي، أنه يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم، رحمة الله قادري، قائد كتيبة الجيش الوطني الأفغاني في كابل.

وانتشر مقطع فيديو نشرته وكالة "Aśvaka"، المقدم وهو يتعرض للضرب والتعذيب على يد عنصرين من طالبان في مكان مجهول، ويداه مقيدتان.

وقال خوستي إن وزارة الداخلية "تتابع قضية الأشخاص الذين ضربوا السيد قادري بجدية".

EditDelete

المصدر: وكالة Aśvaka

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا