المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان: يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم قادري (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، قاري سعيد خوستي، أنه يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم، رحمة الله قادري، قائد كتيبة الجيش الوطني الأفغاني في كابل.

وانتشر مقطع فيديو نشرته وكالة "Aśvaka"، المقدم وهو يتعرض للضرب والتعذيب على يد عنصرين من طالبان في مكان مجهول، ويداه مقيدتان.

وقال خوستي إن وزارة الداخلية "تتابع قضية الأشخاص الذين ضربوا السيد قادري بجدية".

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1/2 دگرمن رحمت‌الله قادری، فرمانده کندک اردوی ملی در کابل از دو هفته به این‌سو در بازداشت افراد ط‌البان به سر می‌برد.

ویدیویی که از وی منتشر شده است، نشان می‌دهد که دو نیروی ط‌البان او را در یک مکان نا معلوم با دستان بسته لت و کوب و شکنجه می‌کنند.#taliban#afghanistan#kabulpic.twitter.com/I2aKR6BlgD — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) December 27, 2021

المصدر: وكالة Aśvaka