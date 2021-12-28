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نفتالي بينيت يجري مشاورات حول بؤرة لـ"أنفلونزا الطيور"

أخبار العالم

نفتالي بينيت يجري مشاورات حول بؤرة لـ
AFP
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الإثنين، مشاورات حول أنفلونزا الطيور مع مستشار ومدير الأمن القومي، إيال هولاتا، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء يائير باينز، وآخرين.

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وجرى خلال الاجتماع إطلاع رئيس الوزراء بينيت على حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور في شمال إسرائيل، وخاصة في البلدة التعاونية مارغاليوت وأغمون حولا، كما أبلغ عن الجهود المبذولة للتعامل مع الحدث بقيادة وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارتي الصحة وحماية البيئة.

وافيد بأن وزارة الزراعة الإسرائيلية تعمل على إخماد بؤرة العدوى وإجلاء الطيور المصابة، لوقف انتشار المرض بين الأحياء الفطرية ومنع وصول العدوى إلى البشر.

ولا توجد معلومات عن تسجيل إصابات في هذه المرحلة بين البشر، فيما يتلقى العلاج الوقائي كل من كان على اتصال مع الدجاج المصاب.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعليمات بمراقبة جميع التطورات عن كثب أثناء صياغة خطة عمل منظمة بالتنسيق مع مختلف الوكالات.

المصدر: RT

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