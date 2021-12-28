إسرائيل تخطط لتقليص عدد الدول المصنفة "حمراء" في قائمة حظر الطيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل ستخفض بشكل حاد عدد الدول المصنفة "حمراء" في قائمة حظر الطيران من 69 إلى 15، لكن الولايات المتحدة ستظل محظورة.

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وذكرت تقارير القناتين 13 و12، نقلا عن لجنة بوزارة الصحة أن إسرائيل ستخفض بشكل حاد عدد الدول "الحمراء" في قائمة حظر الطيران من 69 إلى 15، لكن الوجهات الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ستظل محظورة.

وستظل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والإمارات وسويسرا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا والمجر وإسبانيا والبرتغال وتركيا، على قائمة الحظر، إلى جانب المكسيك، التي أضيفت يوم الاثنين.

وتأتي التغييرات هذه بعد أن صرح وزير الصحة، نيتسان هورويتز، أنه مع انتشار سلالة "أوميكرون" بسرعة في جميع أنحاء البلاد وتفشي مرض "كوفيد-19"، ستقوم إسرائيل قريبا بإزالة العديد من القيود المفروضة على السفر من وإلى البلاد التي تم فرضها لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد.

المصدر: times of israel