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الولايات المتحدة.. مصرع 5 أشخاص في إطلاق نار بدنفر

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الولايات المتحدة.. مصرع 5 أشخاص في إطلاق نار بدنفر
Reuters
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بمن فيهم مطلق النار، بعد أن أطلق مسلح النار في مدينة دنفر، عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية.

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ولقيت امرأتان مصرعهما، وأصيب رجل في إطلاق النار، بالقرب من الجادة الأولى، بحسب رئيس إدارة شرطة دنفر، بول بازن.

وبعد فترة وجيزة، قتل رجل آخر برصاصة بالقرب من تقاطع شارع 12 وشارع ويليامز.

وفي ليكوود المجاورة حيث انتهى الاعتداء، قالت الشرطة إن اثنين آخرين لقيا حتفهما، أحدهما مطلق النار.

وأكدت الشرطة أن إطلاق النار كان تصرفا فرديا ونفذه شخص واحد بمفرده، ورغم ذلك تبحث الشرطة في المنطقة القريبة من الحادث عن مشتبه بهم إضافيين محتملين.

وقال بول بازن: "كان هذا الشخص مسؤولا عن الجريمة العنيفة التي حدثت هذا المساء".

المصدر: نيويورك بوست

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