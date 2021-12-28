طفلة أصيبت وفقدت شقيقتها خلال إعصار تتفاجأ بترامب وميلانيا يقدمان لها صندوق هدايا (صور+ فيديو)

فاجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات أصيبت بجروح بليغة بسبب إعصار قتل شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات، بصندوق هدايا عيد الميلاد.

وتعرضت الطفلة أفالين راكلي إلى إصابات بعد إعصار دمر منزل العائلة في كاروثرسفيل بولاية ميسوري في 10 ديسمبر، وأدى لمقتل شقيقتها الكبرى أنيستين، فيما أصيبت والدتها، ميغان راكلي، بصدمة شديدة في الدماغ.

وأرسل دونالد وميلانيا ترامب طردا للفتاة، تضمن قبعات موقعة من دونالد ترامب، وبطانيات رئاسية، ودمى، وكتبا موقعة من الرئيس السابق وزوجته ميلانيا، وأقلاما وأساور، والعديد من الأشياء الأخرى.

كما أرفق الزوجان ترامب الطرد برسالة مؤثرة، لرفع معنويات الفتاة الصغيرة، خلال هذه الفترة الصعبة من حياتها.

وجاء في الرسالة: "لقد شجعتنا القوة والتصميم التي أظهرتيها خلال هذا الوقت الصعب للغاية. ستبقين في قلوبنا بينما تستمرين في التعافي.. مع روحك الثابتة، والقوة الراسخة والدعم من عائلتك الرائعة والعديد من الأصدقاء، فإن إمكانياتك المستقبلية لا حدود لها".

المصدر: ديلي ميل