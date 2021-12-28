ممثلو روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجتمعون في 13 يناير لبحث ملف أوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدر بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيجتمعون في 13 يناير المقبل لبحث الملف الأوكراني.

وقالت الوكالة في بيان إن "روسيا وجهاز الأمن الإقليمي التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي يضم الولايات المتحدة، سيجتمعان في 13 يناير".

إقرأ المزيد

إلى ذلك نقلت الوكالة عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان محادثات يوم 10 يناير بشأن الحد من التسلح والوضع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو ستطرح قضية الضمانات الأمنية على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

يذكر أنه في 17 ديسمبر الجاري، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية المتبادلة. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. يقترح أحد نقاط مشروع الاتفاقية أن يقدم الناتو ضمانات بأن الحلف لن يتوسع في أراضي أوكرانيا (شرقا).

من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إنه في حال لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.

االمصدر: نوفوستي