اعتقال مراهق للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة قاصرين في ولاية تكساس الأمريكية

اعتقلت الشرطة في مدينة جارلاند بولاية تكساس الأمريكية مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما، لصلته بإطلاق النار في سوق صغير في 27 ديسمبر، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال رئيس الشرطة المحلية جيف برايان خلال مؤتمر صحفي، "لقد احتجزنا الرجل الذي نشتبه في أنه أطلق النار.. إنه مراهق يبلغ من العمر 14 عاما"، وأضاف أن الشاب محتجز لكن لم توجه إليه تهمة حتى الآن.

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ووفقا لبرايان، تبحث الشرطة عن شخص آخر ليس مشتبها به، ولكنه "محل اهتمام" يريد مسؤولو الشرطة التحدث معه.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا والمعتقل. وقال برايان إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في الشرطة في جارلانديان إن شخصا مجهولا قتل ثلاثة أشخاص وأصاب رابعًا بفتح النار في متجر.

المصدر: نوفوستي