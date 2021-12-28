واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني (ملا) في شوارع قم بشأن الحجاب (فيديو)

نشرت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، فيديو عبر صفحتها على موقع "تويتر"، لأحد رجال الدين (الملالي) في مدينة قم، وهو يعتدي بالضرب على امرأة بسبب الحجاب.

ويبدو أن رجل الدين كان ينصح السيدة بخصوص الطريقة المثلى للبس الحجاب، ثم ضربها بعصاه على رأسها، فردت عليه بدهس عمامته التي سقطت على الأرض أثناء هروبه من المكان، الذي ضج بالمارة، في واقعة مثيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية.

والملا هو فقيه مسلم عند بعض الطوائف الإسلامية، وتستخدم الكلمة بشكل شائع في دول إسلامية مثل العراق والكويت وإيران وتركيا وباكستان وأفغانستان، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، حيث يكون الملا خريج مدرسة دينية إسلامية ويطلق على رجل دين محلي أو على إمام مسجد.

زیر لگد گرفتن عمامه‌ی یک آخوند مزاحم



در این ویدیو که یک شهروند از قم فرستاده میگوید چندی پیش این دو آخوند در حال عبور از کنار این زن بودند که یکی با عصایش می‌زند به زن و میگوید حجابت را رعایت کن. زن هم در پاسخ ، عمامه‌ او را می‌کند و زیر پایش لگد می‌زند.#دوربین_ما_اسلحه_ماpic.twitter.com/2W6o5LZoHg — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 27, 2021

المصدر: RT