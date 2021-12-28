باكستان تعرب عن استيائها إزاء دعوة هندوسية لـ"إبادة المسلمين"

أعربت باكستان، يوم الاثنين، عن استيائها إزاء دعوة أنصار القومية الهندوسية لارتكاب "إبادة بحق المسلمين" في الهند.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أنها استدعت كبير الدبلوماسيين الهنديين في إسلام أباد إلى مقرها، وأعربت عن بالغ استيائها من هذه الدعوة.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إلى محاسبة الهند على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الأقليات وخاصة المسلمين"، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إبادة جماعية وشيكة".

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن رجال دين هندوس دعوا خلال فعالية في مدينة هاريدوار بولاية أوتارانتشال الهندية يومي 17 و19 ديسمبر الجاري، إلى "الإبادة الجماعية" ضد المسلمين في البلاد.

المصدر: "الأناضول"