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مقتل 7 أشخاص بسقوط حافلة في هاوية وسط كولومبيا

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مقتل 7 أشخاص بسقوط حافلة في هاوية وسط كولومبيا
eltiempo/Cortesía MiOriente
سقوط حافلة في هاوية وسط كولومبيا.
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أفادت وسائل إعلام كولومبية، مساء الاثنين، بمقتل 7 أشخاص على الأقل جراء سقوط حافلة ركاب في هاوية بدائرة مدينة سان لويس وسط كولومبيا.

ونقلت صحيفة "El Tiempo" أن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم السائق إضافة إلى أكثر من 20 مصابا.

وأوضح عمدة سان لويس، غينري سواريز، حسب الصحيفة، أن الحافلة تابعة لشركة سياحية وكانت في طريق بين العاصمة بوغوتا ومدينة كوردوفا عبر ميديليين.

وأضاف أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى إلى سقوطها في هاوية، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 46 شخصا بينهم 25 يتلقون العلاج في المستشفيات. 

المصدر: "El Tiempo"

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