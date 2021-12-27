مارك زوكربيرغ يشتري المزيد من الأراضي في هاواي

اشترى مؤسس "فيسبوك"، الملياردير مارك زوكربيرغ، المزيد من العقارات في هاواي، بما في ذلك معظم مساحة البحيرة التي تسببت في فيضان مميت قبل 15 عاما.

وتشير سجلات العقارات إلى أن شركة "كالاوكو إل إل سي" المملوكة لزوكربيرغ اشترت موقعا على مساحة 110 فدانات في هاواي الشهر الماضي مقابل 17 مليون دولار من شركة مملوكة لعائلة فلويغر، حسبما ذكرت صحيفة "هونولولو ستار أدفيتايزر".

وتشمل الصفقة معظم البحيرة التي فاضت في عام 2006، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بعد انفجار قسم من السد بعد 40 يوما من هطول الأمطار، وحُمل جيمس فلويغر المسؤولية عن المأساة بسبب إدارته للسد.

وقال بين لابولت، المتحدث باسم زوكربيرغ وزوجته، إن الزوجين يخططان لتوسيع أعمال الزراعة وتربية المواشي والمحافظة على الحياة البرية وحماية الحياة البرية على الأرض.

المصدر: "أسوشيتد برس"