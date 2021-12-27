 
مباشر

مارك زوكربيرغ يشتري المزيد من الأراضي في هاواي

أخبار العالم

مارك زوكربيرغ يشتري المزيد من الأراضي في هاواي
Reuters mjb/ELO
مؤسس فيسبوك الملياردير مارك زوكربيرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s21b

اشترى مؤسس "فيسبوك"، الملياردير مارك زوكربيرغ، المزيد من العقارات في هاواي، بما في ذلك معظم مساحة البحيرة التي تسببت في فيضان مميت قبل 15 عاما.

وتشير سجلات العقارات إلى أن شركة "كالاوكو إل إل سي" المملوكة لزوكربيرغ اشترت موقعا على مساحة 110 فدانات في هاواي الشهر الماضي مقابل 17 مليون دولار من شركة مملوكة لعائلة فلويغر، حسبما ذكرت صحيفة "هونولولو ستار أدفيتايزر".

وتشمل الصفقة معظم البحيرة التي فاضت في عام 2006، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بعد انفجار قسم من السد بعد 40 يوما من هطول الأمطار، وحُمل جيمس فلويغر المسؤولية عن المأساة بسبب إدارته للسد.

وقال بين لابولت، المتحدث باسم زوكربيرغ وزوجته، إن الزوجين يخططان لتوسيع أعمال الزراعة وتربية المواشي والمحافظة على الحياة البرية وحماية الحياة البرية على الأرض.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا