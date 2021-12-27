اعتقال 29 شخصا يشتبه بسعيهم للإطاحة بالحكومة في أوغندا

قالت الشرطة الأوغندية اليوم الاثنين إنها اعتقلت 29 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة متمردة تشكلت مؤخرا وتسعى للإطاحة بحكومة الرئيس يوويري موسيفيني.

وأضافت الشرطة أن الجماعة، التي تحمل اسم "ائتلاف أوغندا من أجل التغيير"، أقامت معسكرات تدريب في وسط البلاد، ودبرت هجمات أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل من أفراد الشرطة هذا الشهر. وأشارت أيضا إلى سرقة بنادق.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم "تلقوا تدريبات على الأسلحة وتدريبات عسكرية في معسكرات متمردي ائتلاف أوغندا من أجل التغيير".

وأشار البيان إلى أنهم "انضموا إلى صفوف الجماعة المتمردة بنية الإطاحة بالحكومة".

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وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم قالوا إن نتيجة الانتخابات هي التي دفعتهم للانضمام إلى الجماعة، وحذرت سياسيين لم تذكر أسماءهم مما وصفته بخطط "لإحداث انهيار مجتمعي وإطلاق شرارة انتفاضة أو حرب أهلية".

وأفادت صحيفة "ديلي مونيتور" أن ضابطي شرطة قتلا في كمين بمنطقة ميتيانا على بعد حوالي 70 كيلومترا غربي العاصمة كمبالا في أوائل ديسمبر الجاري.

وأوردت قناة "إن تي في أوغندا" تقارير عن حادث آخر في 17 ديسمبر قتل فيه شرطيان خلال هجوم على مركز للشرطة في منطقة قريبة.

ويعتبر وسط أوغندا معقل زعيم المعارضة ونجم البوب بوبي واين، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي أمام الرئيس موسيفيني.

ورفض واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني، النتائج زاعما وقوع مخالفات على نطاق واسع وأعمال عنف استهدفت أنصاره بما في ذلك الاعتقال والتعذيب.

المصدر: "رويترز"