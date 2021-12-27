إسكتلندا.. لا مواعيد لإجراء اختبارات كوفيد-19

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن مواعيد إجراء اختبار فيروس كورونا PCR، كانت غير متاحة في أجزاء كبيرة من إسكتلندا اليوم الاثنين.

وبينت الصحيفة أنه من أصل 56 مركزا مخصصا لإجراء اختبارات PCR، لم يكن هناك سوى 8 مراكز يمكن إجراء الاختبار فيها، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الاختبارات.

ويأتي غياب المواعيد في الوقت الذي سجلت فيه إسكتلندا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء. وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة الإسكتلندية أنه تم تسجيل 8252 حالة إصابة في يوم عيد الميلاد و11030 إصابة يوم 26 ديسمبر و10562 حالة إصابة يوم 27 ديسمبر.

1/ Provisional figures for cases reported over the Christmas weekend show the highest daily totals so far in pandemic.



25 December 2021: 8,252 cases

26 December 2021: 11,030 cases

27 December 2021: 10,562 cases https://t.co/0muPkRPhHu — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 27, 2021

المصدر: "الإندبندنت"