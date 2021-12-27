بايدن يحذر من أن مستشفيات ستعاني "إجهادا" بسبب كورونا ويدعو لعدم الذعر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن بعض المستشفيات في بلاده يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكورونا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة مستعدة ودعا مواطنيه إلى عدم الذعر.

وشدد بايدن، في اجتماع افتراضي مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، على أن الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وأضاف أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر".

وتابع "نظرا لإعطاء العديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعا في حالات الاستشفاء كما كانت في السابق... الأميركيون أحرزوا تقدما. الوضع أفضل".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء"، لافتا إلى أن "مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين".

وعدد الوفيات جراء الوباء التي سجلتها الولايات المتحدة أعلى من أي دولة أخرى، حيث تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

المصدر: "أ ف ب"