بايدن: هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن اختبارات كوفيد- 19

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" بشأن اختبارات كوفيد- 19 في البلاد، وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وفي تصريح خلال اجتماع لمناقشة خطط استجابة الإدارة لمتحور "أوميكرون"، قال بايدن: "إن معرفة مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص لاختبارات كوفيد-19 في نهاية هذا الأسبوع تظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأعلن أنه "أمر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بإنشاء مواقع في الأماكن ذات الطلب المرتفع لاختبارات كورونا مثل مدينة نيويورك"، حيث تم إنشاء ستة مواقع جديدة في الأيام الخمسة الماضية.

وأشار إلى شراكة جديدة مع شركة "غوغل" للعثور على مواقع الاختبار على محرك البحث، مبينا أن هناك ثمانية اختبارات يمكن إجراؤها في المنزل، أصبحت مطروحة الآن في السوق، "لكن هذا ليس كافيا".

هذا وأعلن بايدن الأسبوع الماضي أن الحكومة الفيدرالية ستشتري 500 مليون فحص لإرسالها إلى الأمريكيين مجانا وأنها ستكون جاهزة للتسليم في يناير.

المصدر: The Hill