لافروف يبحث مع مدير الصحة العالمية تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمدير العام لـ"الصحة العالمية"، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، قضية تسجيل المنظمة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وتيدروس أجريا، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية، حيث "بحث الجانبان القضايا الملحة للتعاون الإقليمي في شأن تجاوز تبعات جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، وسبل رفع فعالية النظام العالمي للاستعداد والرد الخاص بحالات الطوارئ في قطاع الصحة بدور محوري تنسيقي لمنظمة الصحة العالمية".

ورحب لافروف، حسب البيان، "بالقرار الذي اتخذته بالإجماع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لبدء العمل على وضع أداة قانونية دولية جديدة لمكافحة الجوائح، وأكد التزام الجانب الروسي بالتعاون مع المنظمة والعمل المشترك مع الدول الأخرى في مصلحة تحقيق هذا الهدف".

وذكر البيان: "في سياق التغلب على جائحة كوفيد-19 وضمان الوصول المتساوي لسكان بلدان العالم إلى وسائل الوقاية من هذا المرض وعلاجه، وكذلك استعادة حرية تنقلهم، تم تركيز اهتمام خاص على مسألة تسجيل لقاح سبوتنيك V الروسي في منظمة الصحة العالمية، وضرورة ضمان الاعتراف المتبادل من قبل جميع الدول لشهادات التطعيم ضد كوفيد-19".

وسبق أن أعلن أعلن روجيريو غاسبار، مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية، أنها تخطط لإرسال خبرائها في فبراير المقبل إلى روسيا للوقوف على سير تصنيع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

المصدر: RT