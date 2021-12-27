بينيت يتهم نتنياهو بتعريض الصحة العامة للخطر

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بتعريض الصحة العامة للخطر، بعد تهديده بتعطيل أعمال الكنيست إذا لم يحضرها بينيت الذي يخضع للحجر الصحي.

وقال بينيت إن "نتنياهو يلعب بالوباء من أجل نقاط سياسية رخيصة"، معتبرا أن "نتنياهو فقد أي فكرة عن المسؤولية الوطنية".

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت سيحضر إلى الكنيست على الرغم من خضوعه للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بفيروس كورونا، مبينة أن بينيت سيحضر الجلسة من حجرة عزل خاصة.

ويهدف ظهوره في الكنيست إلى تهدئة أعضاء المعارضة، الذين هددوا بتعطيل جميع أعمال الكنيست ما لم يحضر للمناقشة بموجب القواعد التي تتطلب حضوره إذا وقع 40 من أعضاء الكنيست على عريضة تطالب بذلك.

وطالب حزب الليكود بأن يحضر بينيت جلسة الكنيست بعد فترة وجيزة من إعلان المتحدث باسمه أنه يشتبه إصابة ابنته بمتحور "أوميكرون" عقب تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل