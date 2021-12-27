تركيا: التوتر بين روسيا والناتو بلغ أبعادا خطيرة ويجب حله بالحوار دون مطالب أحادية الجانب

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من خطورة التوتر المتصاعد بين روسيا والناتو، مؤكدا ضرورة تسوية خلافاتهما عبر طاولة المفاوضات دون مطالب أحادية الجانب.

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وقال تشاووش أوغلو، خلال اجتماع تقييمي لسياسة تركيا الخارجية خلال العام 2021، إن التوتر بين الناتو وروسيا "وصل إلى أبعاد خطيرة".

وأشار، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت تركيا تنوي المشاركة في أي عملية للحلف ضد روسيا بسبب أوكرانيا، إلى أنه لم يتم تكليف الجناح العسكري للناتو بإطلاق أي تحرك مماثل.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إزالة هذا التوتر في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أنقرة تستمر في اتصالاتها مع كلا الطرفين.

وأشار إلى أن انعدام الثقة بين روسيا والناتو يمكن تجاوزه عبر الحوار، مردفا: "لا نريد التحدث عن مثل هذا التدخل، عن إمكانية نشوب الحرب، نريد استقرارا وسلاما في منطقتنا. بالطبع لدينا علاقات جيدة مع روسيا لكننا كذلك عضو في الناتو".

وتابع: "لقبول أي مقترح يجب أن يكون مقبولا من الطرفين. قدمت روسيا بعض المقترحات. لكن ربما يسعى الناتو إلى الحصول على النوع ذاته من الضمانات من روسيا. هذه ليست مسألة أحادية الجانب".

وأضاف: "إذا كانت هناك مغالاة في المطالب، لا أقول إن هناك مغالاة من قبل روسيا بأي حال من الأحوال، على الطرفين أن يتصرفا بشكل بناء، عليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمقترحات يمكن للطرفين قبولها".

وصرح: "إذا كان لدى روسيا أي توقع محدد أو مسألة من تركيا في ما يتعلق بخفض التوتر بين روسيا والناتو، ستقيم تركيا الأمر بإيجابية لأن هدفنا واضح".

كما شدد وزير الخارجية التركي: "سيتأثر الجميع بأي نزاع في المنطقة".

المصدر: "الأناضول" + "فرانس برس"