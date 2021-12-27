روسيا والصين وإيران تجري اجتماعا تنسيقيا قبل استئناف مفاوضات فيينا

أجرت روسيا وإيران والصين، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الجلسة المرتقبة للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني في فيينا بشأن إحياء الصفقة بين قوى عالمية وطهران.

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وذكر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات، في تغريدة عبر "تويتر": "اجتمعت وفود روسيا والصين وإيران هذا الصباح للمقارنة بين مواقفها قبل انطلاق الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت لاحق من اليوم".

وسبق أن قال أوليانوف في حديث لوكالة "تاس" إن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا يمكن أن تصبح الأخيرة وهناك تصميم مشترك على إتمام كل العملية التفاوضية بحلول فبراير 2022.

واستضافت فيينا 7 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT + "تاس"