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إسرائيل.. زيادة الحراسة لوزير الأمن الداخلي بعد انتقاده عنف المستوطنين

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إسرائيل.. زيادة الحراسة لوزير الأمن الداخلي بعد انتقاده عنف المستوطنين
الصورة من "تويتر"
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كشف وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، اليوم الاثنين، عن حصوله على حماية على مدار الساعة بسبب التهديدات الموجهة ضده من قبل يهود إسرائيليين.

وكتب بارليف على "تويتر": "بدءا من صباح اليوم، أنا تحت الحراسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، مضيفا: "بعد حملتي الحازمة على الجرائم التي ترتكب بحق العائلات العربية، كنت آمل ألا تأتي اللحظة التي يهددني أحدهم فيها شخصيا. لكن هذه ليست هي القضية. أنا لست تحت تهديد المجرمين العرب.. أنا مهدد من قبل اليهود الإسرائيليين".

وأثار بارليف حفيظة اليمين الإسرائيلي وتعرض لموجة من الانتقادات بعد أن قال إنه ناقش "عنف المستوطنين" مع مسؤول أمريكي كبير. واتهم بالتعميم اتجاه المجتمع بأكمله، فيما "أعمال العنف ترتكب من قبل قلة من المتطرفين".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تصريحات بارليف، وقال: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عانوا من العنف والإرهاب، يوميا، منذ عقود.. إنهم الحصن الدفاعي لنا جميعا، ويجب أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".

وقال: "هناك عناصر هامشية في كل مجتمع، ويجب التعامل معها باستخدام جميع الوسائل، لكن لا يجب التعميم حول مجتمع بأكمله".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

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