إسرائيل.. زيادة الحراسة لوزير الأمن الداخلي بعد انتقاده عنف المستوطنين

كشف وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، اليوم الاثنين، عن حصوله على حماية على مدار الساعة بسبب التهديدات الموجهة ضده من قبل يهود إسرائيليين.

وكتب بارليف على "تويتر": "بدءا من صباح اليوم، أنا تحت الحراسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، مضيفا: "بعد حملتي الحازمة على الجرائم التي ترتكب بحق العائلات العربية، كنت آمل ألا تأتي اللحظة التي يهددني أحدهم فيها شخصيا. لكن هذه ليست هي القضية. أنا لست تحت تهديد المجرمين العرب.. أنا مهدد من قبل اليهود الإسرائيليين".

מהבוקר אני מאובטח 24/7. בחצי שנה האחרונה נשאלתי לא פעם בארועים שונים "מה אינך מאובטח?" והשבתי בשמחה "אינני מאוים"! בעקבות המאבק הנחוש שלי כנגד משפחות פשע ערביות קוויתי שלא יגיע הרגע שמי מהן תאיים עלי אישית. אז זהו שלא, אינני מאוים ע"י פושעים ערבים אני מאוים ע"י יהודים ישראלים — עמר בר-לב (@omerbarlev) December 27, 2021

وأثار بارليف حفيظة اليمين الإسرائيلي وتعرض لموجة من الانتقادات بعد أن قال إنه ناقش "عنف المستوطنين" مع مسؤول أمريكي كبير. واتهم بالتعميم اتجاه المجتمع بأكمله، فيما "أعمال العنف ترتكب من قبل قلة من المتطرفين".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تصريحات بارليف، وقال: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عانوا من العنف والإرهاب، يوميا، منذ عقود.. إنهم الحصن الدفاعي لنا جميعا، ويجب أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".

وقال: "هناك عناصر هامشية في كل مجتمع، ويجب التعامل معها باستخدام جميع الوسائل، لكن لا يجب التعميم حول مجتمع بأكمله".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"