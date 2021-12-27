كوريا الجنوبية توافق على استخدام طارئ لأقراص "فايزر" كعلاج لفيروس كورونا

أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية أنها وافقت على استخدام طارئ لأقراص "باكسلوفيد" من شركة "فايزر"، كأول دواء من نوعه لعلاج الفيروس عن طريق الفم .

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وكشفت الوزارة أن الدواء هو علاج مضاد للفيروسات، مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم، حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى.

وسيتم وصف أقراص "باكسلوفيد" للاستخدام للأشخاص البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما المعرضين لخطورة كبيرة للتقدم إلى الحالات الخطيرة.

وسيتم إعطاء "باكسلوفيد" على شكل 3 أقراص (قرصان من نيرماترلفير وقرص واحد من ريتونافير) وهي تؤخذ معا عن طريق الفم مرتين يوميا لمدة 5 أيام، ويجب تناوله في غضون 5 أيام من ظهور أعراض كورونا في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن استخدام "باكسلوفيد" سيساهم في تنويع خيارات العلاج اعتمادا على حالة المريض، إلى جانب الأدوية القائمة بطريق الحقن، وفي منع مرضى كورونا الذين يتلقون علاجا في المنزل، من التقدم إلى الحالات الخطيرة.

وجاءت هذه الخطوة بناء على مطالبة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" في يوم 22 ديسمبر.

وقالت "فايزر" إن نتائج تجربتها أظهرت أن "باكسلوفيد" يقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون 3 أيام من ظهور أعراض كورونا.

المصدر: "يونهاب"