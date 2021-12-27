البنك الدولي: ما يقرب من 100 مليون شخص تحت براثن الفقر بسبب جائحة كورونا

أعلن البنك الدولي أن عدد أفقر سكان العالم ارتفع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، ففي عام 2020 وقع 97 مليون شخص حول العالم تحت براثن الفقر بسبب جائحة كورونا.

وحسب توقعات الاقتصاديين بالبنك الدولي في وقت سابق من هذا العام فإنه على مستوى العالم لا تزال الزيادة في معدلات الفقر بسبب جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في عام 2020 باقية. وكان هناك تحسن طفيف منذ ذلك الحين، لكن أشير أن معدلات الفقر العام يجب أن تنخفض.

وفي عام 2021، انخفض متوسط دخل الـ 40% من الأشد فقرا من السكان في توزيع الدخل العالمي بنسبة 6.7% عن توقعات ما قبل الجائحة. في حين انخفض متوسط دخل الـ 40% من الأشد ثراء من السكان بنسبة 2.8%. والسبب في هذا الاختلاف الكبير هو أن الـ 40% الأشد فقرا من السكان لم يبدأوا في استعادة خسائر دخلهم، في حين استعاد الـ 40% من الأكثر ثراء ما يتجاوز 45% من خسائر دخولهم الأولية.

المصدر: CNN