بوتين معلنا توريد أسلحة إلى طاجكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان مثير للقلق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن توريدات أسلحة ومعدات عسكرية إلى طاجيكستان، لتحصين حدودها ولضمان أمنها، على خلفية الوضع المثير للقلق في أفغانستان المجاورة لها.

جاء تصريح بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الطاجيكي، إمام علي رحمون، في مدينة بطرسبورغ بشمال روسيا، اليوم الاثنين.

وأكد بويتن لرحمون أنه يشارك المخاوف والقلق بشأن الوضع على حدود طاجيكستان مع أفغانستان وقال:

"نعمل بنشاط على تعزيز القدرات الدفاعية لطاجيكستان. وفي الآونة الأخيرة، وبموجب اتفاقاتنا، تم توفير الإمدادات اللازمة من الأسلحة والمعدات، من أجل تعزيز القوات المسلحة في طاجكستان، حتى تستطيع البلاد التصدى بشكل فعال لأي تهديدات تأتي من خارجها".

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وأشار بوتين إلى أن القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان تعتبر أحد العناصر المهمة للأمن في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"