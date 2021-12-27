هزة أرضية بقوة 5,5 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونغا في المحيط الهادئ
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وقعت هزة أرضية بقوة 5,5 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونغا في جنوب المحيط الهادئ، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين.
وأوضح المركز أن بؤرة الهزة كانت تقع على مسافة تناهز 105 كم جنوب شرقي عاصمة المملكة مدينة نوكوالوفا (عدد سكانها نحو 22,4 ألف نسمة) وعلى عمق 30 كم.
ولم ترد تقارير عن تهديد تسونامي أو وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الهزة.
المصدر: "تاس"
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