حريق في شجرة ميلاد يقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في ولاية بنسلفانيا

قتل أب واثنان من أبنائه بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في حريق اندلع في شجرة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة.

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وتوفي إريك كينج، 41 عاما، وطفلاه ليام، 11 عاما، وباتريك، 8 أعوام ، عندما اندلعت النيران في منزلهم بمدينة كويكرتاون، وفقا لصحيفة Bucks County Courier Times.

وقال رئيس شرطة كويكرتاون، سكوت ماكيلري للصحيفة، إن "الدليل واضح جدا على أن الحريق بدأ في شجرة عيد الميلاد". وقال: "لقد كانت شجرة حقيقية".

وذكر أن زوجة الضحية تمكنت من الهرب من المنزل المحترق مع ابنها الأكبر.

واستطاع الحريق أن يدمر منزل العائلة بكامله مع البيت الصغير الملحق به، بحسب الصحيفة. وتمكنت الأسرة المجاورة من الفرار سالمة.