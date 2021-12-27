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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية وإذا لزم الأمر سنتصرف بمفردنا

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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية وإذا لزم الأمر سنتصرف بمفردنا
Reuters
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية، وإذا اضطررنا سنتصرف بمفردنا".

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن لابيد قوله خلال افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع: "إن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية..بالطبع نحن نفضل العمل في تعاون دولي، ولكن إذا لزم الأمر، سنتصرف بمفردنا، سندافع عن امننا بأنفسنا".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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