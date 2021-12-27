وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية وإذا لزم الأمر سنتصرف بمفردنا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية، وإذا اضطررنا سنتصرف بمفردنا".

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن لابيد قوله خلال افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع: "إن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية..بالطبع نحن نفضل العمل في تعاون دولي، ولكن إذا لزم الأمر، سنتصرف بمفردنا، سندافع عن امننا بأنفسنا".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"