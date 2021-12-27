لافروف يعلن موعد أول جولة من المباحثات حول الضمانات الأمنية مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال لافروف إن روسيا لا تصدر "إنذارات أخيرة" بشأن مدة المحادثات الأمنية، لكن هذه المحادثات لا يمكن أن تكون بلا نهاية.

وذكر لافروف أن كبار المسؤولين العسكريين الروس سيشاركون في اجتماع مجلس روسيا والناتو المزمع عقده في 12 يناير، وأن موسكو تأمل بأن يكون تمثيل الحلف على نفس المستوى العالي.

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ووصف لافروف حلف شمال الأطلسي بأنه أصبح في الوقت الحالي "مشروعا جيوسياسيا بحتا" لاستيعاب الأراضي التي ظلت بلا مالك بعد انهيار حلف وارسو والاتحاد السوفيتي، مضيفا أن كلمة الناتو لا مصداقية لها.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي في 23 ديسمبر، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بويتن عن أمل موسكو في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في أوائل يناير المقبل، مؤكدا استعداد بلاده لمناقشة هذه المسألة خصوصا على قاعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: وكالات